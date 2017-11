Kieler Zoff um Asylpolitik

Kiel. „Ein Wintermoratorium, wie es das im Winter 2013/14 und davor gegeben hat, wäre ein gutes Zeichen einer humanitären Flüchtlingspolitik“, sagte er den Kieler Nachrichten. Es gehe darum, Menschen zu schützen, die „besonders verletzlich sind“.

Mit seiner Forderung rannte der Flüchtlingsbeauftragte zwar bei den Grünen offene Türen ein, weniger aber bei deren beiden Jamaika-Koalitionspartnern. „Im Koalitionsvertrag ist dazu nichts vereinbart“, stellte die CDU-Abgeordnete Barbara Ostmeier sofort klar. „Wir stehen jedoch zur bisherigen Praxis, jeweils nach Einzelfallprüfung zu entscheiden.“

FDP verweist auf Prüfung im Einzelfall

Kay Richert (FDP) betonte, dass es einen generellen Abschiebestopp im Norden gar nicht gebe, weil nach individueller Prüfung für jeden Einzelfall eine individuelle Schutzbedürftigkeit festzustellen sei. Fehle die Möglichkeit, „in Sicherheit und Würde“ heimkehren zu können, stelle das unabhängig von der Jahreszeit ein Abschiebehindernis dar. Der AfD-Abgeordnete Claus Schaffer argumentiert genauso: „Abschiebehindernisse sind individuell zu prüfen und nicht pauschal vom Wetter abhängig zu machen.“

Das allerdings beurteilen die Grünen komplett anders. Die flüchtlingspolitische Sprecherin Aminata Touré sicherte Schmidt ihre Unterstützung zu. Ein Winterabschiebestopp sei „für Menschen, die sich bereits in einer schweren Lebenssituation befinden, zumindest eine temporäre Lösung“. Was man bei den ehemaligen Koalitionspartnern ähnlich sieht. Es gehe um weit „mehr als um eine humanitäre Geste unseres Landes“, sagte SPD-Fraktionsvize Serpil Midyatli. „Es zeigt, dass uns das Schicksal dieser Menschen nicht gleichgültig ist.“ SSW-Chef Lars Harms bezeichnete einen Winterabschiebestopp als Gebot der Humanität. „Die zügige Abschiebung von Gefährdern und schwer kriminell gewordenen Flüchtlingen sollte allerdings, wie bisher auch, hiervon unberührt bleiben.Die Landesregierung lehnt Schmidts Forderung dagegen rundweg ab. Ein Sprecher teilte mit: „Wie bereits in den vergangenen beiden Jahren sieht das Innenministerium für einen Winterabschiebestopp derzeit keinen Anlass.“