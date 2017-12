Winterfütterung für kleine Tiere wichtig

Klein Offenseth-Sparrieshoop. Für den Chef der Wildtierstation Hamburg/Schleswig-Holstein, Christian Erdmann, ist die Lage klar: Wildtiere sollten den Winter über gefüttert werden. «Damit die Menschen Spaß haben am Tiere beobachten», sagt er. «Sie lassen sich an den Futterstellen aus nächster Nähe beobachten - ein Naturerlebnis.»

«Das Füttern von Vögeln zur Winterzeit hat nicht nur in Deutschland eine lange Tradition», schreibt der NABU auf seiner Homepage: «Die meisten engagierten Naturschützer haben einmal als begeisterte Beobachter am winterlichen Futterhäuschen begonnen.»

Experten seien sich darüber einig, dass Füttern meistens erlaubt ist. Trotzdem wird es von Tierfreunden heiß und kontrovers diskutiert. Während die einen fürs Füttern plädieren, damit kein Tier elendig verhungert, «verteufeln» andere es als falsch verstandene Tierliebe. Außerdem seien die Winter in den vergangenen Jahren immer milder geworden, so dass die Tiere im Prinzip das ganze Jahr über Futter fänden, argumentieren sie.

Eine zusätzliche Fütterung der Wildtiere werde jedoch immer wichtiger, sagt dagegen Erdmann. Besonders in den Städten: «Weil es dort nicht mehr genügend Natur für wilde Tiere gibt.» Nicht nur in Hamburg seien Früchte tragende heimische Sträucher die Ausnahme. Städter bepflanzten ihre Gärten lieber mit «pflegeleichten» exotischen Gewächsen. «Mit einem Lorbeerstrauch können unsere Vögel jedoch wenig anfangen», sagt Erdmann.

Aber auch fern der Großstädte wird es für die Tiere immer schwieriger, ausreichend Futter zu finden. «Maisfelder und grüne Wiesen sind zum Wandern ok, machen aber keinen Singvogel satt», sagt Erdmann. Die Mönchsgrasmücke beispielsweise sei bei ihrer Ernährung auf Holunderbeeren angewiesen. In den Gärten von Reihenhaussiedlungen suchen die kleinen Zugvögel diese Wildsträucher mit den schwarzen Beeren jedoch meist vergebens.

In Großbritannien füttern Tierfreunde die Singvögel mittlerweile sogar im Sommer, sagt Erdmann: «Eine artgerechte Fütterung mit Nüssen und Sämereien gibt es dort seit Jahren.» Und wann sollten Deutschlands Tierfreunde mit dem Winter-Füttern beginnen? «Am besten sofort. So gewöhnen sich die Tiere langsam an die Futterquelle und wissen bei langanhaltendem Frost, wo sie verlässlich Futter finden.»

Während Vögel, Eichhörnchen und Igel problemlos von Menschen gefüttert werden dürfen, ist das bei Rehen, Wildschweinen und anderen großen Wildtieren streng verboten, sagt Anna-Lena Krebs von der Tierschutzstiftung «Vier Pfoten». «Sie gelten als jagdbares Wild und dürfen nur in Notzeiten von ausgewiesenen Jägern gefüttert werden.»

