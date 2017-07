Rund und nachhaltig soll es sein

Kiel. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen initiierte diese gemeinsam mit der Architekten- und Ingenieurskammer sowie dem Innenministerium einen Ideenwettbewerb. Von der ersten Klasse bis zur Berufsschule beteiligten sich Schüler aus 80 Klassen.

In fünf verschiedenen Kategorien wurden ihre Werke prämiert. Dabei ging es weder nach Alter noch nach Schulart. Die beiden Sechstklässler Martje Jensen und Thede Petersen aus Pellworm räumten mit ihrem ufoartigen Haus auf Stelzen den ersten Platz der Rubrik Traumhaus ab. „Es ist sehr windschnittig, an der Nordsee weht es ja viel“, erklärte Thede die Form des Gebäudes. „Und bei Hochwasser kann man die Stelzen ausfahren, so dass es nicht überschwemmt wird“, fügte Martje hinzu. Die beiden gehörten zu den Schülern mit der weitesten Anreise in die Kieler Halle 400.

Die mit Architekten und Ingenieuren besetzte Jury war von den Ideen der Schüler begeistert. „Sie haben einfach ihre Fantasie benutzt, ohne Regeln, Normen und Vorgaben zu beachten. Da kommen viele kreative Dinge heraus“, sagte Dietmar Walberg von der Arbeitsgemeinschaft zeitgemäßes Bauen. Wochen habe es gedauert, die Modelle und Zeichnungen zu sortieren und kategorisieren. Von Unterwasserkugeln bis Weltallwohnungen sei alles dabei gewesen. Dietmar Walberg hofft, dass einige der kleinen und größeren Architekten durch das Projekt Lust auf den Beruf bekommen haben. „Ihr seid die Zukunft“, sagt er. „Wir brauchen eure Ideen.“