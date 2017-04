Wohnungslos im Norden Dramatischer Anstieg bei jungen Leuten

Kiel. 7513 Wohnungslose suchten 2016 Hilfe in den Beratungsstellen und Notunterkünften der Diakonie Schleswig-Holstein. 2276 davon waren unter 25 Jahre alt. "Gerade diese jungen Leute kommen oft mit einer Vielzahl von Problemen zu uns, vor allem mit psychischen und familiären Problemen, aber auch Suchterfahrungen wie etwa Spielsucht. Diese komplizierten Problemlagen können wir als Wohnungshilfe allein aber nicht auffangen", erklärt Melanie Popp von der Zentralen Beratungsstelle in Neumünster. Selbst die ureigene Aufgabe - die Wohnungsvermittlung - könne meist nicht mehr erfüllt werden. Denn es fehlt in den Städten an preiswertem Wohnraum, und die Wohnungslosen sind die letzten in der Warteschlange.

Kaum noch werden Betten frei

Folge: In den Notunterkünfte werden kaum noch Betten für neue Betroffene frei, die Beratungsstellen sind überlastet. Die Hoffnung, irgendwo anders in der Republik eine Wohnung zu finden, treibt die Menschen quer durch Deutschland. Viele auch in den Norden. In Kiel hat das jüngst eine Diskussion darüber ausgelöst, wie mit diesen zugereisten Wohnungslosen umzugehen ist. "Die Großstädte dürfen mit diesen Problem nicht allein gelassen werden", fordert Landespastor Heiko Naß, "wir brauchen ein koordiniertes Vorgehen auf Landesebene und ein festes Kontingent von Sozialwohnungen, die für Wohnungslose zur Verfügung steht."