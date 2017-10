So haben Bahnfahrer das Chaos erlebt

Kirsten Gerhardt: Hochzeitstag mit Zwangspause

Eigentlich hatten wir nur eine kurze Städtereise nach Dresden anlässlich unseres 43. Hochzeitstages geplant. Diese wurde dann Dank "Xavier" eine kleine Odyssee. Aus drei erlebnisreichen Tagen mit Besuch der Semperoper wurden 7 Tage. Am Donnerstag vergangener Woche wollten wir wieder zu Hause sein. Wir stiegen um 15 Uhr in den Zug Richtung Kiel ein. Eine Stunde später hielt der Zug in Falkenberg (Elster) und es hieß, der Zug kann wegen des nahenden Unwetters nicht weiterfahren. Im Bahnhof wurde ein Dönerstand aktiviert. Viele Leute verließen den Zug und versorgten sich entsprechend mit Getränken und Essbarem. Wir suchten den Speisewagen auf, denn hier war die Atmosphäre etwas angenehmer.

Nach 6 Stunden Wartezeit im Zug hiess es dann, es kommt eine Lok aus Dresden und wir fahren wieder zurück. Wer wollte könnte dann im Zug übernachten. Das Angebot schlugen viele Fahrgäste aus, denn der Komfort im Zug vor allen Dingen auf den Toiletten ließ zu Wünschen übrig. Wieder in Dresden angekommen (mittlerweile war es 23 Uhr) übernachteten wir noch einmal in unserem schon vorher gewählten Hotel am Zwinger in Dresden. Gott sei Dank war hier noch ein Zimmer zu später Zeit zu haben.

Am nächsten Tag hörten wir dann von den Folgen des Sturmes. Wir informierten uns im Internet, wann es nun wieder weitergehen sollte. Vorsorglich führen wir wieder zum Bahnhof nach Dresden. Hier erwarteten uns lange Schlangen an den Schaltern der Deutschen Bahn. Mit einer Stunde Wartezeit musste man hier rechnen. Da wir aber technisch gut gerüstet waren, konnten wir bereits im Internet sehen, dass die Züge nur nach Berlin fahren.

Nachmittags sind wir aus Dresden nach Berlin gefahren. Hier lautete die Auskunft der Bahn, dass keine Züge mehr fahren würden. Erst am Sonntag wieder über Hannover oder Direktzüge nach Hamburg erst ab Montagabend. Dank des Internets konnten wir ein Hotel am Alexanderplatz buchen, was aber erheblich teurer war als der Betrag, den die Bahn erstatten wird. Aber Hotels für 80 Euro waren in der Nähe des Bahnhofs nicht mehr zu haben. Zwei unfreiwillige Tage in Berlin bei Regenwetter. Gut, abends könnten wir noch Berlin bei Licht genießen. Da ich Hobbyfotografin bin, wurde ich hier ein wenig entschädigt für je langen Wartezeiten im Zug und auf den Bahnhöfen.

Am Sonntagmorgen konnten wir dann endlich unsere Heimreise antreten, allerdings über Hannover und mit drei Mal umsteigen. Alles in allem eine erlebnisreiche und abenteuerliche Reise mit großer Ungewissheit, wann man zu Hause ist. Die Menschen waren allgemein sehr verständnisvoll und ich hatte das Gefühl, man rückte wieder etwas näher zusammen. Nur die Pendler waren genervt. Das Bahnpersonal in den Zügen war nicht immer gut informiert. Auf den Bahnhöfen allerdings klappte alles sehr gut. Mitarbeiter der Bahn klärten über die Fahrgastrechte auf und verteilten Formulare. Aber letzendlich ist unsere dreitägige Städtereise ein teures Abenteuer geworden, denn die Hotel-Taxikosten und Essenskosten in Berlin übersteigen die Kosten, die die Bahn erstatten wird.

Sven Seele: 10 Stunden von Hamburg Hbf nach Kiel-Suchsdorf

"Ich wollte am Donnerstag gegen 14 Uhr vom Hamburger Hauptbahnhof Richtung Kiel fahren. An der Anzeige sah ich, dass ein IC aus Kiel schon knapp 60 Minuten Verspätung hatte. Kurz entschlossen habe ich die Regionalbahn kurz nach 14 Uhr in Richtung Bad Oldesloe genommen. Von Bad Oldesloe dann weiter mit der Nordbahn nach Neumünster oder alternativ nach Lübeck. Der Zug fuhr in Hamburg schon mit 10 Minuten Verspätung los. Die Fahrt endete nach knapp 8 Minuten an der Haltestelle Hamburg-Wandsbek. Dort gab es dann die Durchsage der Schaffnerin, dass der Bahnverkehr in ganz Schleswig-Holstein eingestellt ist. Ein Baum war in die Oberleitung gefallen.

Nach knapp 2 Stunden warten im Zug habe ich mich zur Bushaltestelle begeben. Ich bin dann zur U-Bahn-Haltestelle Wandsbek Markt gefahren. Von dort aus wollte ich mit der U1 nach Norderstedt Mitte. Ich hatte nämlich auf Twitter gelesen, dass die AKN den Verkehr kurz nach 16 Uhr wieder aufgenommen hatte. In der U1 wurde dann von der Leitstelle der Hochbahn mitgeteilt, dass die Strecke bis Norderstedt Mitte wieder bedient wird. Doch kurz vor der Haltestelle Ohlsdorf kam die Durchsage, dass die Strecke der U1 zwischen Ohlsdorf und Norderstedt Mitte immer noch gesperrt ist. Es würde aber einen Schienenersatzverkehr mit einem Bus geben. An der Bushaltestelle vor der Haltestelle Ohlsdorf standen geschätzt 1000 Leute, die Richtung Norderstedt wollten. Doch die von der Hochbahn angebotenen Busse reichten nicht aus. Da alle fünf Minuten aus der U1 immer wieder neue Fahrgäste kamen, entschied ich mich gegen 19 Uhr einen Bus Richtung Barmbek zu nehmen. Dann ging es wieder in die U1. Diesmal stieg ich am Bahnhof Dammtor aus. Am Bahnsteig gab es alle 5 Minuten eine Durchsage, dass am Bahnhof Altona an Gleis 11 und 13 zwei Hotelzüge bereit stehen. Ich bin dann in eine S-Bahn Richtung Hamburg-Eidelstedt eingestiegen. In Hamburg-Eidelstedt habe ich die AKN nach Kaltenkirchen genommen. In Kaltenkirchen ging es mit der AKN weiter nach Neumünster. Die beiden Fahrten mit der AKN verliefen fahrplanmäßig.

Kurz vor 23 Uhr kam ich am Bahnhof in Neumünster an. Laut DB Info und DB Zugradar sollte um 22.54 Uhr der ICE880 nach Kiel fahren. Aber es war ein Phantom. Als wir am Bahnsteig standen, war erweitert und breit kein ICE zu sehen. Auch an der Anzeige am Bahnsteig stand nichts. Da auch die Regionalbahn nach Kiel nicht mehr fuhr, wollte ich den Airport-Bus Kielius um 23.02 Uhr nehmen. An der Bushaltestelle standen schon rund 10 Personen. Dort traf ich auf Fahrgäste, die stundenlang in einem ICE in Elmshorn ausgeharrt hatten. Dieser Zug sollte Kiel um 13.44 Uhr erreichen. Weil der Kielius auch nicht kam, habe ich mich mit zwei Frauen und einem Mann spontan zusammengeschlossen. Wir überredeten einen Taxifahrer, uns für 50 € nach Kiel zu bringen. Die Fahrt ging los. Während der Fahrt haben wir entschieden, dass wir uns bis vor die Haustür fahren lassen. Es ging erst nach Mettenhof, dann nach Kronshagen und am Ende in die Olshausenstraße. Weil der Taxifahrer noch eine "Stadtrundfahrt" gemacht hat, haben wir ihm am Ende 70 € gezahlt. Um 0 Uhr 15 war ich endlich zu Hause. Insgesamt habe ich also für die Strecke Hamburg Hauptbahnhof nach Kiel-Suchsdorf 10 Stunden gebraucht."

