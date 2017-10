Sonderfahrplan der KVG

Kiel. Am Sonntag endet die Sommerzeit, die Uhren werden eine Stunde zurückgestellt. Wenn die Uhren von drei Uhr auf zwei Uhr zurückgestellt werden, wiederholt sich die Zeit zwischen zwei Uhr und drei Uhr. Viele Kieler können dann eine Stunde länger schlafen, aber manche müssen dann auch arbeiten: Krankenhausmitarbeiter, Polizisten und auch Busse fahren Nachts.

Von der Zeitumstellung sind die KVG-Nachtbuslinien 701 – 705 und AK Linie 706 betroffen. In diesem Jahr fahren die Nachtbusse doppelt. Dieses betrifft folgende Linien:

701 um 2:10 Uhr ab Schilksee, Olympiazentrum

702 um 2:15 Uhr ab Hauptbahnhof Bussteig C1

702 um 2:43 Uhr ab Krooger Kamp

703 um 2:15 Uhr ab Hauptbahnhof Bussteig A1

703 um 2:49 Uhr ab Rungholtplatz

704 um 2:08 Uhr ab KVG - Betriebshof Werftstraße

705 um 1:57 Uhr und 2:57 Uhr ab Laboe, Hafen

705 um 1:58 Uhr und 2:58 Uhr ab Eichhof

Etwas komplizierter ist die Rückumstellung bei der Deutschen Bahn. Nach 2.59 Uhr kommt 2.00 Uhr. Züge halten in der um eine Stunde längeren Nacht an einem geeigneten Bahnhof und warten, dass die eine, zusätzliche Stunde, um ist. So wird sichergestellt, dass sie ihre Zielbahnhöfe fahrplanmäßig erreichen und morgens nicht eine Stunde zu früh ankommen.

Stellwerkstechnik funktioniert rein elektronisch und würde bei zwei Zügen mit derselben Zugnummer von einem Fehler ausgehen. Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf ist also die aufwändige Ausarbeitung eines besonderen Fahrplans, der für die "zweiten" Züge neue Zugnummern bereitstellt. Großer Aufwand für Fahrplanersteller, Personaldisponenten und Stellwerksbesatzungen.

Mit Material der KVG und der Deutschen Bahn