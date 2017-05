Pinneberg/Flensburg. Drei Männer klingelten am Dienstag gegen 10 Uhr an einem Haus in Pinneberg und gaben sich als Zivilpolizisten aus. Das Ehepaar öffnete und sah sich den Tatverdächtigen gegenüber, die sagten, sie hätten einen Haftbefehl.

Während zwei der Männer auf das Ehepaar aufpassten, gab der Dritte vor, die Wohnung durchsuchen zu müssen. Kurze Zeit später verließen die angeblichen Polizisten das Haus und erklärten, das Ehepaar würde noch schriftlich von der Polizei hören. Wenig später entdeckte das Ehepaar, dass Schmuck entwendet wurde.

Die Polizei gibt Sicherheitstipps: Von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, sollte man sich den Dienstausweis zeigen lassen. Beim geringsten Zweifel sollte man bei der Behörde anrufen, von der die angebliche Amtsperson kommt.

Anrufe von falschen Polizisten

In Flensburg gibt es aktuell Anrufe von falschen Polizeibeamten. In mehreren Fällen gibt sich ein "Herr Neumann" als Polizist aus und ruft ältere Menschen an.

Wie ein Polizeisprecher sagte, erkläre er, dass Einbrecher in unmittelbarer Nähe der Angerufenen festgenommen worden seien. Nun wolle er die Bevölkerung warnen und frage gezielt nach Bargeld, Schmuck und ob die Angerufenen alleine wohnten. Häufig folgt das Angebot, die Wertsachen von der Polizei abholen zu lassen.

Das besonders perfide ist, dass die angezeigte Telefonnummer einen Anruf von der Polizeinummer 110 vortäuscht. In diesem Fall die Ortskennung Flensburg: 0461-110. Das sei keine Polizeinummer, so der Sprecher.

Die Polizei rät in diesem Fall, das Gespräch zu beenden. Die Polizei frage am Telefon nicht nach Wertsachen oder nehme diese nicht in sichere Verwahrung.

