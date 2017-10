Marihuana-Schmuggler an A7 gestoppt

Kaltenkirchen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 26. Oktober, wurde vom Zoll aber erst am Montag gemeldet: Laut Sprecher Claus-Peter Minkwitz stoppten Beamte in den Mittagsstunden einen Sprinter, in dem ein 26-Jähriger auf dem Weg von England nach Litauen unterwegs gewesen sein soll – mit Gepäck aus Rotterdam (Niederlande).

Erster Test war negativ

Nach einer ersten Kontrolle, in der eine Plastiktüte vergeblich auf Rauschgift überprüft wurde, sorgte ein Päckchen für Aufsehen, und ein Ende der Fahrt. Gegen den 26-Jährigen führen jetzt das Zollfahndungsamt Hamburg und die Staatsanwaltschaft Kiel die weiteren Ermittlungen.