Zoll beschlagnahmt über 2000 Pillen

Kiel. Bei einer Kontrolle verneinten ein 24-Jähriger und seine 26-Begleiterin, dass sie verbotene Gegenstände oder größere Bargeldbeträge im Gepäck hätten. Eine Durchsuchung ihres Koffers führte dann allerdings zwei silberfarbene Päckchen zu Tage, die im Futter versteckt waren. Der Inhalt: Jeweils 400 und 500 Gramm Amphetamin in Tablettenform. Insgesamt hatte das Pärchen rund 2200 Pillen dabei, die mit einem Weihnachtsmann-Logo versehen waren. Für rund fünf Euro pro Stück beziehungsweise 10 bis 20 Euro pro Gramm lässt sich das Rauschgift auf der Straße verkaufen. Die beiden wurden in der Bahn vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht hat Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen.

Von kn online