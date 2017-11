Zug entgleist in Elmshorn

Elmshorn. Zwei Waggons des Regionalexpress in Richtung Sylt waren aus den Gleisen gesprungen. Die Bahn rät Reisenden von Kiel nach Hamburg die Fahrt über Lübeck mit dem RE83/RB84 und dort den Umstieg in den RE8/RB80. Die Fahrtzeit verlängert sich dadurch um circa 60 Minuten. Reisende von Neumünster in Richtung Hamburg wird geraten, die Nordbahn in Richtung Bad Oldesloe zu nehmen, und dort nach Hamburg umzusteigen. Alternativ kann auch die AKN über Bad Bramstedt genutzt werden. Auch hier verlängert sich die Fahrtzeit um 45 Minuten.

Die genauen Unfallursachen sind noch unklar, die Passagiere konnten den Zug über die hinteren Waggons verlassen. Ein Kran soll die entgleisten Waggons jetzt wieder auf die Schienen befördern.