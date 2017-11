Entgleisung schränkt Verkehr weiter ein

Elmshorn. Nach dem Unfall waren am Donnerstag noch zahlreiche Bahnverbindungen unterbrochen. Züge von Kiel und Flensburg endeten statt in Hamburg in Neumünster, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Von dort bestehe über Bad Oldesloe Anschluss nach Hamburg. Reisende von und nach Kiel sollten über Lübeck fahren.

Am Mittwochmorgen war am Bahnhof Elmshorn ein Zug auf dem Weg von Hamburg nach Sylt entgleist. Zwei Waggons sprangen dabei aus den Gleisen. Von der anschließenden Sperrung waren hunderte Züge betroffen.

Von dpa