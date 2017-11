Die Chancen steigen

Kiel. SPD-Landes- und Landtagsfraktionschef Ralf Stegner verwies darauf, dass wegen des Jubiläums 500 Jahre Reformation der Reformationstag (31. Oktober) in diesem Jahr einmalig gesetzlicher Feiertag gewesen war.

"Schleswig-Holstein bleibt aber weiterhin eines der Bundesländer mit der niedrigsten Zahl an gesetzlichen Feiertagen", sagte Stegner. "Neun Feiertage im Norden stehen 13 in Bayern gegenüber. Wir wollen, dass auch die Beschäftigten in Schleswig-Holstein zukünftig dauerhaft von einem zusätzlichen gesetzlichen Feiertag profitieren."

Von lno