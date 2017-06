Kiel. Starke Nerven müssen Autofahrer am Wochenende haben. Gleich an zwei Stellen wird die Autobahn 7 am Wochenende gesperrt.

Sperrungen der A7 in Schleswig-Holstein

A7 Richtung Süden zwischen Schleswig-Schuby und Jagel: Am Freitag, 23.06.2017, wird ab 17 Uhr der Bereich komplett für den Verkehr gesperrt. Grund sind Asphaltierungsarbeiten. Die Sperrung dauert bis Sonntagabend.

A7 zwischen Quickborn und Schnelsen-Nord: Für Brückenbauarbeiten wird von Freitag auf Sonnabend von 22 bis 5 Uhr und von Sonnabend auf Sonntag von 21 bis 9 Uhr die A7 komplett gesperrt.

Umleitungsempfehlung der Polizei

Die Polizei empfiehlt, die Vollsperrung zwischen Quickborn und Schnelsen-Nord weiträumig zu umfahren.

Richtung Süden: Von Flensburg kommend sollten Reisende an der Anschlussstelle Neumünster-Süd über die B 205, A 21 und A 1 Richtung Süden fahren. Am Horster Dreieck geht es dann wieder auf die A 7.

Richtung Norden: Wer aus Richtung Süden kommt, macht es umgekehrt. Am Horster Dreieck über die A1, A21 und B205 auf die A7 bei Neumünster-Süd.

In Dänemark beginnt die Ferienzeit

Zum Wochenende rechnet die Polizei mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Die Dänen starten in die Ferien. Zudem steht ein Bettenwechsel an Nord- und Ostsee an. Urlauber aus Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt Niedersachsen und Thüringen werden erwartet. Dort sind bereits Schulferien.

Vergangenes Wochenende führten die Sperrungen auf der A7 zu teils langen Staus. Vor Schuby standen Lkw und Autos auf einer Strecke von knapp 20 Kilometern. Die Wartenden wurden mit Getränken versorgt. Am frühen Sonnabendmorgen floss der Verkehr über Umleitungen ohne Einschränkungen.