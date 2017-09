Polizist in Preetz schwer verletzt

Kiel/Preetz. Einer von vier Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren sei in der Nacht zu Sonnabend um 0.05 Uhr besonders aggressiv gewesen, als eine Streifenwagenbesatzung bei Randale am Preetzer Bahnhof eingriff. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten alarmiert worden, weil zuvor Blumenkübel zerstört worden waren. Der renitente 16-Jährige habe die Polizisten beschimpft und um sich geschlagen – dabei traf er einen 49-jährigen Beamten im Gesicht und verletzte ihn schwer. Noch am heutigen Montag soll der Mann laut Oliver Pohl von der Kieler Polizei operiert werden, und danach wohl mehrere Tage im Krankenhaus verbringen. Gegen die Jugendlichen – drei männliche, eine weibliche Person – wurden Anzeigen geschrieben.

Nachbarschaftsstreit in Kiel eskalierte

Wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung muss sich auch ein 25-Jähriger Kieler verantworten. Am Freitag gegen 22.20 Uhr war die Polizei zu einem Nachbarschaftsstreit in die Gravelottestraße gerufen worden. Dort sei der stark alkoholisierte Mann aufgefallen, weil er laut Musik hörte und seine Nachbarn anpöbelte. Als Polizisten vor Ort eintrafen, habe der Mann einen von ihnen attackiert, so die Polizei: Daraufhin habe dessen Diensthund reagiert und dem Angreifer mehrfach in den Arm gebissen. So gelang es, den Randalierer vorläufig festzunehmen. Der Polizist sei dabei leicht verletzt worden.