Bad Bramstedt/Timmendorfer Strand. Bei einem Feuer seien in einem Wohn- und Geschäftshaus in Bad Bramstedt vier Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Bewohner kamen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ein weiteres Wohn- und Geschäftshaus brannte in Timmendorfer Strand. Verletzt wurde niemand.

Von dpa