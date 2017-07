Zwischenbilanz Rund 200 Heuler in der Seehundstation

Friedrichskoog. Gedränge in der Seehund-Kinderstube: In Friedrichskoog sind in diesem Jahr mehr als 190 „Heuler“ aufgenommen worden. Exakt 193 von ihren Müttern verlassene Seehunde waren es am Freitag, und jeden Tag kommen neue dazu. „Die Geburtenzeit der Seehunde im Wattenmeer dauert noch bis Ende Juli“, sagte Biologin Eva Baumgärtner. Vielleicht werde die Rekordzahl vom vergangenen Jahr wieder erreicht. 2016 wurden 293 Heuler erfolgreich aufgezogen, wie Stationsleiterin Tanja Rosenberger berichtete. Doch schon jetzt sei die Zahl der Robben-Waisen viermal so hoch wie vor zehn Jahren. 2007 wurden 56 Heuler großgezogen.

Seehunde werden erst spät zu Einzelgängern

In Friedrichskoog werden die Jungtiere nach einer kurzen Quarantäne zunächst in Gruppen gehalten. „In dieser Zeit suchen sie noch den Kontakt zu ihren Artgenossen“, erklärte Rosenberger. Die Heuler drängen sich dann selbst auf großen Liegeflächen eng aneinander. „Auch in der freien Natur werden Seehundbabys erst zum Einzelgänger, wenn sie abgestillt sind“, erläuterte Rosenberger. Das könne man auch in der Station beobachten: „Im Auswilderungsbecken halten sie Abstand zueinander und klatschen mit den Flossen, wenn jemand ihnen zu nahe kommt: Sie zeigen das normale Sozialverhalten.“ Für Besucher ist der gesamte Aufzuchtbereich vom Informationszentrum, über die Kameras und vom 17 Meter hohen Aussichtsturm einsehbar.

Von KN-online