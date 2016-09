In der Nacht zu Sonnabend ist es in Elmshorn zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein junger Mann fügte einer Frau mit einem Messer derart schwere Verletzungen zu, dass sie an diesen starb. Der Täter konnte unmittelbar nach dem Vorfall festgenommen werden, der Haftrichter erließ Untersuchungshaftbefehl.