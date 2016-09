Bundespolizei 19 Fahrräder sichergestellt

Jagel. Den Bundespolizisten fiel die Streife gegen 23 Uhr auf der Autobahn 7 auf. Die Einsatzkräfte stoppten den Wagen an der Abfahrt Schleswig-Jagel. Nach Angaben eines Sprechers wies sich der Fahrer mit litauischen Dokumenten aus. Die Beamten ließen den Laderaum öffnen: 19 neuwertige Fahrräder befanden sich darin. Die Räder waren demontiert und unter einer Plane versteckt. Da der 49-jährige Fahrer keine Eigentumsnachweise vorlegen konnte, musste er mit zur Dienststelle. Nach einer Rücksprache mit der dänischen Polizei stellte sich heraus, dass mindestens zwei der Fahrräder in Dänemark gestohlen wurden. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Die Behörden aus dem Nachbarland stellten daraufhin ein Auslieferungsersuchen. Der 49-Jährige wurde nach richterlicher Vorführung beim Amtsgericht Flensburg in die Justizvollzugsanstalt Flensburg eingeliefert. Der Generalstaatsanwalt in Schleswig hat Antrag auf vorläufige Auslieferungshaft gestellt.