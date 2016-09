Coastal Cleanup Day So kann jeder Delfie und Co. helfen

Alle freuen sich über den Delfin in Kiel. Doch die Säugetiere sind wie alle Meeresbewohner bedroht – durch Müll in den Meeren. Am Coastal Cleanup Day, dem 17. September, sind die Bürger weltweit aufgerufen, etwas gegen die Vermüllung der Ozeane zu tun. KN-online zeigt, wo es in S-H öffentliche Aktionen gibt.