Ellund. „Der Druck durch Asylbewerber ist nicht mehr gegeben“, sagte Tonderns neuer Bürgermeister Henrik Frandsen. „Bis zu 300 Beamte sind durch die Kontrollen gebunden“, bemängelte Frandsen, der der rechtsliberalen Venstre-Partei von Regierungschef Lars Løkke Rasmussen angehört.

Apenrades Bürgermeister Thomas Andresen (ebenfalls Venstre) sagte: „Die Kontrollen wiegen die Bürger in falscher Sicherheit.“ Angesichts der Kriminalität im Grenzgebiet forderte er: „Die Mittel sollten lieber für intelligente Polizeiarbeit im Hinterland eingesetzt werden.“ Haderslebens Bürgermeister Hans-Peter Geil (ebenfalls Venstre) pflichtete dem bei: „Wir brauchen unsere Polizei für die Aufgaben, in denen sich Bürger im Alltag unsicher fühlen - etwa Einbruchs- und Jugendkriminalität.“

Dänemark hatte die systematischen und kostspieligen Kontrollen am 1. Januar vorübergehend wieder eingeführt, um die Zahl ankommender Flüchtlinge zu reduzieren. Seit Juni unterstützen auch Reservisten der dem dänischen Verteidigungsministerium unterstellten Heimwehr die Polizei. Die Dänische Volkspartei, wichtigste Stützpartei für Rasmussens Minderheitsregierung, drängt auf eine dauerhafte Überwachung. Nach Angaben der Reichspolizei wurde vergangene Woche 43 Menschen die Einreise an der Grenze verweigert, in der ersten Januarwoche waren es noch 182.