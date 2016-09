Halstenbek. Er wurde in der Nähe der Mittelleitplanke von einem Auto erfasst. Der 50-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 55 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt. Eine Zeugin, die am Unfallort angehalten hatte, erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die A23 wurde für eine Stunde vollständig gesperrt.

dpa