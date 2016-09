Laternelaufen 2016: Termine in Schleswig-Holstein

„Ich geh‘ mit meiner Laterne…“ und „Laterne, Laterne…“ werden Kinder und Eltern beim Laternelaufen auch in diesem Jahr wieder singen. Da es draußen schon wieder relativ früh dunkel wird, sind die ersten Läufe schon für Ende September vorgesehen: 23. September 2016 in Bad Segeberg sowie 24. September in Kalübbe und in Stakendorf.

Die Laterneläufe sind eine abgewandelte Version des Martinsumzugs, der vor allem im Süden Deutschlands zu Ehren des Hl. Martin begangen wird. Dort finden die Umzüge meist um die Zeit des 11. November statt - dem Gedenktag des Hl. Martin, der vor 1700 Jahren in Ungarn als Sohn eines römischen Offiziers geboren wurde.

Als römischer Soldat teilte Martin seinen Mantel einst mit einem frierenden Bettler, indem er ihn mit seinem Schwert in zwei Hälften zerschnitt. Daher werden die Martinsumzüge oft von einem Reiter mit Schwert und Mantel angeführt. In einem Traum erschien Martin nach dem Teilen des Mantels Christus. Er hatte die Nächstenliebe und Barmherzigkeit Martins in Gestalt des Bettlers geprüft. In der Folge kehrte Martin dem Militär den Rücken und wandt sich verstärkt dem christlichen Glauben zu.

Termine: Laternelaufen 2016 in Schleswig-Holstein

Die Tradition des Laternenumzugs hat sich – jedoch ohne den Bezug zum Heiligen Martin – in Schleswig-Holstein bis heute erhalten. In einer Karte haben wir einen Großteil der Laterneläufe in Kiel und Umgebung für Sie zusammengestellt.

