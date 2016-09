Auch das schlechte Wetter im Hochsommer-Monat Juli hat den Tourismus-Boom in Schleswig-Holstein nicht gestoppt. In den ersten sieben Monaten des Jahres trafen in den Beherbergungsstätten mit mindestens zehn Betten insgesamt gut 4,18 Millionen Gäste ein und damit 5,0 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.