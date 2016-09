Restaurant in Flensburg

Am Sonntagnachmittag klagten mehrere Personen in einem Schnellrestaurant in der Flensburger Innenstadt über Kopfschmerzen und Hustenreiz: Die Polizei ließ das Gebäude räumen, acht Mitarbeiter und Gäste mussten ins Krankenhaus. Die Symptome lassen laut Polizei auf Pfefferspray als Ursache schließen.