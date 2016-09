Sylterin bringt Baby im Autozug zur Welt

Eine 26-jährige Sylterin hat auf dem Autozug in Richtung Festland ein Kind bekommen. „Als wir zu Hause losfuhren, dachte ich, wir würden es noch bis Husum schaffen, doch auf dem Hindenburgdamm war mir klar, es geht los“, erzählt Christin Wolter am Dienstag von der Geburt am vergangenen Donnerstag.