Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Versuchte Vergewaltigung in Flensburg

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Laut der Polizei Flensburg kam es zu einer versuchten Vergewaltigung am Mittwochnachmittag. In der Marienhölzung hatte ein Mann ein 16-jähriges Mädchen verfolgt und schließlich in ein Waldstück gezerrt. Nur aufgrund ihrer starken Gegenwehr und durch das Eingreifen eines Zeugen konnte sie sich befreien.