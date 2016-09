Wrist Bewaffneter Randalierer sorgt für Bahnchaos

Ein aggressiver Randalierer hat am Dienstagabend am Bahnhof Wrist für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der Mann versuchte nach Angaben der Beamten, Steine auf Gleise zu werfen und griff eintreffende Polizisten mit einem Messer an. Diese brachten ihn mit einem Schuss aus einer Waffe zu Fall.