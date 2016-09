Zwei Frauen unsittlich berührt

Am Freitag und Sonntag, 2. und 4. September, wurden in Aumühle zwei Frauen durch "Grabschen" sexuell belästigt. Die erste Tat fand um 7.55 Uhr im Ellerhorst, die zweite um 17.45 Uhr in der Bergstraße statt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeistation in Aumühle (Tel.: 04104-969388).