235 Tote durch Bomben und Schüsse auf Moschee

Sicherheitskräfte in Ägypten versuchen, einen Ableger der Terrormiliz IS auf der Sinai-Halbinsel zu bekämpfen. Hunderte Polizisten sind schon bei Anschlägen getötet worden. Jetzt traf es Betende in einer Moschee. Sie richten das opferreichste Blutbad an, das jemals von radikalen Islamisten in Ägypten verübt worden ist.