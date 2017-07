Berlin. Die AfD plant, gegen die im Bundestag beschlossene „Ehe für alle“ juristisch vorzugehen. AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland sagte der „Bild am Sonntag“: „Wir prüfen derzeit eine Klage beim Bundesverfassungsgericht. Ich bin für einen solchen Schritt. Die Ehe für alle bedeutet eine Wertebeliebigkeit, die unserer Gesellschaft schadet.“ Was die ehe für alle in der Praxis bedeutet, lesen Sie hier.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) räumt einer Verfassungsklage Erfolgschancen ein. „Ich habe gegen dieses Ge­setz gestimmt. Ein Grund dafür ist, dass wir aus meiner Sicht als Jurist dafür eine Verfassungsänderung gebraucht hätten“, sagte de Maizière der Zeitung. Außerdem sei für ihn die Ehe „eine Verbindung zwischen Mann und Frau“.

„Es wird massive Probleme bei der Umsetzung geben“

Der Innenminister warnt davor, dass das Gesetz über die „Ehe für alle“ „nicht ohne weiteres umsetzbar“ sei, weil eine Reihe von Folgeregelungen fehlten. So sei unklar, ob und wie eingetragene Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt würden. „Es wird massive Probleme bei der Umsetzung geben, die man dann hinterher reparieren muss.“

Der Bundestag hatte am Freitag mit einer deutlichen Mehrheit die Öffnung der Ehe für alle beschlossen. Danach können künftig homosexuelle Paare genauso heiraten wie Mann und Frau und auch gemeinsam Kinder adoptieren, was ihnen in den bisherigen Lebenspartnerschaften verwehrt ist.

Von RND/epd