Behörden mit haarsträubenden Versäumnissen

Berlin. 72 Seiten umfasst der Schlussbericht des Ex-Bundesanwalts Bruno Jost zum Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz, der sich am 19. Dezember 2017 zum ersten Mal jährt. Zwölf Menschen kamen bei dem Terrorakt von Anis Amri ums Leben. In seinem Bericht kommt Jost zu einem vernichtenden Urteil: Eindeutig bewertet er die Versäumnisse der Behörden als „mangelhaft“, „unzureichend“, „verspätet“, „unterblieben“, fehlerhaft“ und „unprofessionell“.

Jost beantwortet die Frage, ob der Anschlag hätte verhindert werden können, nicht eindeutig. Er stellt jedoch klar, dass Amri im Herbst 2016 mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ hätte in Haft genommen werden können. Die Polizei wie Staatsanwaltschaft hätten ihre Arbeit allerdings nicht ordentlich gemacht. Dies hänge auch mit der Überlastung und Überforderung des Berliner Landeskriminalamts (LKA) zusammen. So observierte das LKA Amri nur wenige Wochen lang und sporadisch – lediglich von Montag bis Freitag und auch nicht an Feiertagen. Und das, obwohl Amri wohl zwischenzeitlich als dringlichster Fall der Hauptstadt galt.

Von RND