Bürgermeister von Altena mit Messer attackiert

Altena. Der Bürgermeister der Kleinstadt Altena in der Nähe von Lüdenscheid, Andread Hollstein, ist am Montagabend in einem Imbissladen angegriffen worden. Der Täter attackierte den 57-Jährigen mit einer 30 Zentimeter langen Klinge. Rettungskräfte brachten den verletzten Politiker in ein Krankenhaus, das er am Abend wieder verlassen konnte.

Obwohl die genaueren Tatumstände noch nicht geklärt sind, sei ein politisches Motiv wahrscheinlich, hieß es seitens der Sicherheitsbehörden. Im Zuge des Angriffs habe sich der 56-jährige Angreifer, der laut „WAZ“ stark alkoholisiert gewesen sein soll, über die Flüchtlingspolitik geäußert. Altena im Märkischen Kreis wurde bundesweit bekannt, weil es mehr Geflüchtete aufnimmt, als es nach dem Verteilschlüssel aufnehmen müsste.

In diesem Imbissladen wurde der Bürgermeister von Altena mit einem Messer angegriffen. Quelle: dpa

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zeigte sich bestürzt über die Tat: „Es war heute ein bedrückender Abend. Denn ich habe bei der Verleihung des Staatspreises an Navid Kermani berichtet, wie wir zusammen den Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein, besucht haben“, sagte der Regierungschef nach der Tat. „Diese Gewalt in unserem Land gegenüber ehrenamtlich Tätigen, gegen Bürgermeister, die sich um das Wohl ihrer Stadt kümmern, ist verabscheuungswürdig.“

Bei Staatspreisverleihung habe ich in meiner Rede über Besuch mit Navid Kermani beim engagierten Bürgermeister @Hollstein63 in Altena berichtet. Exakt in diesen Minuten findet zeitgleich der Anschlag auf ihn statt. Schrecklich. — Armin Laschet (@ArminLaschet) November 27, 2017

Auch aus Berlin meldeten sich Bundespolitiker zu Wort: „Dürfen niemals akzeptieren, dass Menschen attackiert werden, nur weil sie anderen helfen. In unserem Land darf kein Platz sein für Hass und Gewalt“, twitterte Heiko Maas (SPD).

Schreckliche Nachricht aus Altena. Gute Besserung, BM Andreas Hollstein @Hollstein63. Dürfen niemals akzeptieren, dass Menschen attackiert werden, nur weil sie anderen helfen. In unserem Land darf kein Platz sein für Hass und Gewalt. https://t.co/8GBqqEEjJe — Heiko Maas (@HeikoMaas) November 27, 2017

Das Attentat auf den Bürgermeister von #Altena @Hollstein63 ist widerlich und abscheulich. Wer demokratisch gewählte Volksvertreter angreift, greift uns als Demokratie insgesamt an. Deswegen: Solidarität nach Altena und von Herzen schnelle Genesung! — Sven Lehmann 🏳️‍🌈 (@svenlehmann) November 27, 2017

Im Oktober 2015 ist die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) einen Tag vor ihrer Wahl von einem Rechtsextremisten ebenfalls mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich worden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) wurde auf einer Wahlkampfveranstaltung 1990 Opfer eines Attentats und ist seither querschnittsgelähmt.

Von RND/dpa