Bundesgeschäftsführer Höhn tritt zurück

Berlin. Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn wird zur Vorstandssitzung der Linken am kommenden Sonnabend seinen Rücktritt erklären. Das berichten die Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) unter Berufung auf führende Parteikreise. Grund sind angeblich persönliche Animositäten und seit Monaten schwelende Auseinandersetzungen um die Ausrichtung der Partei. Nach RND-Informationen sollen ihn die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger zum Rücktritt gedrängt haben. Höhn hatte sich gegen den Willen der Parteispitze für die Bundestagsfraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch als Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl ausgesprochen. Unmittelbar nach der Wahl hatten Wagenknecht und ihr Ehemann Oskar Lafontaine kritisiert, die Probleme mit der Aufnahme vieler Flüchtlinge würden bei den Linken nicht ausreichend diskutiert. Dadurch habe die Partei an Anziehungskraft bei den Wählern verloren. Höhn hatte zu dieser Kritik geschwiegen. Wie es hieß, soll nun der Hamburger Linken-Politiker Jan van Aken kommissarisch Bundesgeschäftsführer werden.

Parteichefin Katja Kipping bekräftigte ihre Aussage von Anfang Oktober, als es schon hieß, Höhn würde seinen Posten nach Auseinandersetzungen im Parteivorstand räumen: „Ich wünsche mir, dass wir weiter mit Matthias Höhn als Bundesgeschäftsführer zusammenarbeiten.“ Das hätte sie Höhn auch mehrmals in persönlichen Gesprächen gesagt, so Kipping. Wenn er sich anders entschieden hätte, müsse er das selbst öffentlich erklären.

Für die frühere stellvertretende Parteichefin und Bundestagsabgeordnete Halina Wawzyniak, die nicht mehr für die neue Wahlperiode kandidiert hatte, liegt das Problem weniger im inhaltlichen Bereich als im zwischenmenschlichen Umgang. „Es sind gute Leute weggemobbt worden“, sagt sie. Als Kipping nach den ersten Gerüchten über Höhns Demissionierung am 11. Oktober twitterte: „Egal was einige Medien meinen. Um es klar zu sagen: Ich möchte weiter mit @MatthiasHoehn als BGF zusammenarbeiten“, antwortete Wawzyniak, „glaubst du eigentlich selber, was du schreibst? kannst du noch in den spiegel schauen? leute loswerden ist doch eine deiner stärken.“ Intern wird beim Thema schwieriger Umgang jedoch weniger Kipping genannt, sondern Kopilot Bernd Riexinger.

Es gibt jedoch auch noch eine andere Lesart für den Abgang Höhns. Der Mann aus Stolberg (Harz) ist seit fünf Jahren Bundesgeschäftsführer und hat jetzt erstmals ein Bundestagsmandat inne. Höhn sei amtsmüde und wolle sich wohl, mutmaßt jemand aus dem Parteivorstand, auf das Mandat fokussieren

Von Jörg Köpke/RND