Bundespräsident spricht mit Lindner und Grünen

Nachdem FDP-Chef Christian Lindner am Sonntag überraschend die Sondierungsgespräche abgebrochen hat, steht Deutschland vor einer Regierungskrise. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will vermitteln. Für Dienstag lud er Lindner und die Grünen-Vorsitzenden ins Schloss Bellevue ein. Alle Informationen über die aktuellen Entwicklungen in Berlin im Liveblog.