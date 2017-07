Die Ausbildung in der Alten- und Krankenpflege wird künftig weitgehend vereinheitlicht. Der Bundesrat stimmte am Freitag in Berlin der Reform der Pflegeberufe zu. Von 2020 an soll es eine sogenannte generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft geben. Absolventen mit diesem Abschluss können in allen Bereichen der Pflege arbeiten.