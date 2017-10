Donald Trump greift Senator Bob Corker an

Washington. Der einflussreiche republikanische Senator Bob Corker hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, er riskiere mit rücksichtslosen Drohungen gegen andere Länder, die USA „auf den Weg in den Dritten Weltkrieg“ zu führen. Trump bereite ihm Sorgen wie jedem, „dem unser Land wichtig ist“, sagte Corker am Sonntag der „New York Times“.

In einer außergewöhnlich offenen Fehde hatten sich Corker und Trump, die derselben Partei angehören, bereits zuvor einen Schlagabtausch über Twitter geliefert. Corker ist Vorsitzender des wichtigen Auswärtigen Ausschusses des Senats. Trump hatte am Sonntag in dem Kurznachrichtendienst Breitseiten gegen Corker abgefeuert, nachdem dieser mitgeteilt hatte, dass er bei der Kongresswahl im November 2018 nicht erneut kandidiere.

Corker schießt zurück: Weißes Haus Tagesbetreuung für Erwachsene

Corker schoss prompt zurück. „Es ist eine Schande, dass das Weiße Haus eine Tagesbetreuung für Erwachsene geworden ist“, twitterte Corker. „Jemand hat offensichtlich heute Morgen seine Schicht versäumt.“

Senator Bob Corker "begged" me to endorse him for re-election in Tennessee. I said "NO" and he dropped out (said he could not win without... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2017

Trump hatte zuvor unter anderem getwittert, dass Corker darum „gebettelt“ habe, dass er, Trump, sich für seine Wiederwahl stark mache. Das habe er aber abgelehnt und Corker habe daher auf eine erneute Kandidatur verzichtet und dies damit begründet, „dass er ohne meine Unterstützung nicht gewinnen kann“. Er, Trump, habe auch „Nein, danke“ zu Corkers Ersuchen gesagt, Außenminister zu werden.

It's a shame the White House has become an adult day care center. Someone obviously missed their shift this morning. — Senator Bob Corker (@SenBobCorker) October 8, 2017

Trump kritisiert Corkers Mitarbeit beim Iran-Deal

Corker sei auch weitgehend für den „horrenden“ Atomdeal mit dem Iran verantwortlich, so der Präsident weiter. Er bezog sich dabei auf die Multi-Staaten-Vereinbarung, die Teheran im Gegenzug zur Aufhebung internationaler Sanktionen zur Begrenzung seines Atomprogrammes verpflichtet.

Bob Corker gave us the Iran Deal, & that's about it. We need HealthCare, we need Tax Cuts/Reform, we need people that can get the job done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2017

Hintergrund für Trumps Attacken sind anscheinend Äußerungen Corkers in der vergangenen Woche. Da hatte der Senator angedeutet, dass Trump dringend beaufsichtigt werden müsse. Außenminister Rex Tillerson, Verteidigungsminister Jim Mattis und der Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, würden „unser Land vom Chaos bewahren“.

Von RND/dpa