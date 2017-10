Drohnenvideo zeigt Zerstörungen in Al-Rakka

Al-Rakka. Filmaufnahmen zeigen das die desolate Lage des befreiten Al-Rakka. Auf Bildern aus der nordsyrischen Stadt sind ausgebombte Gebäude, Trümmerberge und zerstörte Fahrzeuge zu sehen. Ganze Stadtviertel liegen in Schutt und Asche, von einem zivilen Leben ist kaum etwas zu sehen. Die Bilder wurden von Drohnen aufgenommen.

Al-Rakka galt als Hauptstadt des vom IS ausgerufenen Kalifats. Von den USA unterstützte Kämpfer der vorwiegend kurdischen SDF-Allianz hatten erklärt, sie hätten den IS nach wochenlangen Kämpfen aus der Stadt vertrieben. Der Sprecher der Anti-IS-Koalition, Ryan Dillon, twitterte am Donnerstag, 98 Prozent der Stadt seien geräumt. Einige Kämpfer hätten sich noch östlich des Stadions verschanzt.

Von RND/AP