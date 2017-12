EU ächtet 17 Länder als Steueroasen

Brüssel. Die EU-Finanzminister haben 17 Gebiete auf eine schwarze Liste von Steueroasen gesetzt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus EU-Kreisen in Brüssel. Ziel der Liste ist es, Drittstaaten zu mehr Steuertransparenz und Datenaustausch zu bewegen.

Laut Handelsblatt stehen auf der Liste Amerikanisch-Samoa, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Südkorea, Macao, die Marshallinseln, Mongolei, Namibia, Palau, Panama, St. Lucia, Samoa, Trinidad und Tobago, Tunesien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Staaten hätten sich geweigert, mit der EU zusammenzuarbeiten und ihr Vorgehen nicht geändert, obwohl zehn Monate lang darüber gesprochen worden sei, sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Dienstag vor dem Treffen.

Nach den Enthüllungen in den sogenannten Panama Papers im vergangenen Jahr sowie den Paradise Papers über Firmengeflechte und Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen hatte die Debatte in der EU an Fahrt gewonnen. Die Dokumente zeigten, wie Reiche und Berühmte ihre Vermögenswerte in kleinen Ländern in Briefkastenfirmen verstecken, um zu verhindern, dass sie sie in ihrem Heimatland versteuern müssen.

Da es sich nicht um ein reguläres EU-Gesetzgebungsverfahren handelte, fand die Diskussion im Kreis der Finanzminister hinter verschlossenen Türen statt. Offen blieb zunächst, welche möglichen Folgen - neben dem Imageverlust - mit einer Nennung in der Liste verbunden sein sollten.

Länder mit hohen Steuersätzen wie Frankreich haben sich dafür eingesetzt, dass eine Schwarze Liste erstellt und europaweit gegen Steueroasen vorgegangen wird. EU-Staaten mit niedrigen Steuersätzen wie Irland und die Niederlande führen dagegen an, dass dies Europas Wettbewerbsfähigkeit schaden könnte.

Von sos/dpa/AP/RND