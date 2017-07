Erdogan-Gegner nach 425 Kilometern in Istanbul

Istanbul. Die letzten drei Kilometer wollte er alleine gehen: Kemal Kilicdaroglu, Chef der wichtigsten Oppositionspartei der Türkei. Aber das gelang ihm nur schwer. Hunderttausende hatten sich dem CHP-Chef auf seinem „Marsch der Gerechtigkeit angeschlossen. Und so wirkte Kilicdaroglu ein bisschen wie der türkische Forrest Gump: Die letzten Kilometer bis zum Ort der Abschlusskundgebung lief er nur wenige Meter vor einer nicht enden wollenden Schaar von Anhängern.

425 Kilometer sind Kilicdaroglu und seine Mitstreiter unterwegs gewesen. Es ist die Strecke von der Hauptstadt Ankara nach Istanbul. Am Sonntag erreichten die Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan die Küstenstadt. 25 Tage hat ihr Marsch gedauert.

Thousands are marching for justice in #Istanbul . #AdaletMitingi pic.twitter.com/6SamiIHuvd

More than 1.6 million people are chanting "Hak, Hukuk, Adalet" (Rights, Law, Justice). A great day for #democracy in #Turkey. #AdaletMitingi pic.twitter.com/FAoAn3wi4K