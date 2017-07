Pfullendorf/Sigmaringen. Vier Soldaten wehren sich vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen gegen ihre Entlassung aus der Bundeswehr. Die Richter beschäftigten sich in der Verhandlung am Mittwoch mit umstrittenen Ritualen und nächtlichen Übungen der einstigen Soldaten, die zum Rauswurf geführt haben. Dazu wurden auch Videos der Vorfälle vorgespielt. Das Gericht hat zu klären, ob die Entlassungsbescheide der Bundeswehr vom Februar 2016 rechtens sind - ein Urteil sollte noch am Donnerstagabend verkündet werden.

Gericht spielt Videos vor

Im Gerichtssaal saßen sich vor der Richterbank zwei Vertreter des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr und die vier ehemaligen Soldaten mit ihren Anwälten gegenüber. Die jungen Männer selber schwiegen. Die Anwälte halten die schnellen Entlassungen für überzogen.

Die Vorfälle sollen sich zwischen Oktober 2016 und Januar 2017 ereignet haben, die Entlassungen erfolgten am 10. Februar. Einen Einblick ins vorgeworfene Fehlverhalten geben Videos, die nach früheren Angaben der Soldaten das Üben einer Gefangennahme zeigen.

„Allah-u Akbar“

Das ist im Video zu sehen: Ein Mann wird von mehreren Soldaten aus dem Bett gerissen, mit Sack über dem Kopf und Händen auf dem Rücken wird er abgeführt - dann endet das Video. Ein anderer Film zeigt, wie ein Soldat in Tarngrün gekleidet und mit ABC-Maske im Gesicht zwei zivil gekleidete und auf Stühle gefesselte Männer in der Dusche abspritzt. Dabei ist der Ruf „Allah-u Akbar“ (Gott ist groß) zu hören.

Der Richter sagte, es mache für ihn nicht den Eindruck, als ob Soldaten das Verhalten im Fall ihrer eigenen Gefangennahme üben. Vielmehr fühle er sich an Berichte aus Abu Ghreib erinnert. In dem Gefängnis im Irak waren Gefangene gefoltert worden.

Den Soldaten wird außer den umstrittenen Übungen auch die Teilnahme an Aufnahmeritualen vorgeworfen, wobei die „Opfer“ nach Angaben der Soldaten zugestimmt haben sollen. Das spiele aber keine Rolle, sagte der Richter. Vielmehr gehe es darum, ob es sich um Fehlverhalten nach Soldatengesetz handle. Eine Verletzung der Menschenwürde etwa könne eine „schuldhafte Dienstpflichtverletzung“ der zwei Zeitsoldaten darstellen, die zur Entlassung führen kann. Bei den beiden Freiwillig Wehrdienstleistenden sei die Schwelle zur Entlassung noch geringer.

Für den Richter ist das Fehlverhalten unstrittig, die Kernfrage sei, wie die Bundeswehr reagieren darf. „Darf sie gleich zum schärfsten Schwert, der Entlassung greifen?“, fragte er.

