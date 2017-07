Washington. Donald Trump räumte das Gespräch an sich in einem Tweet indirekt ein, wollte darin aber nichts Verwerfliches erkennen und warf den Medien im Gegenzug Stimmungsmache vor.

Der Republikaner entfernte sich während des Diners der Staats- und Regierungschefs in der Hamburger Elbphilharmonie von seinem Platz neben Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und setzte sich neben Putin. Das Gespräch der beiden, bei dem nur Putins Dolmetscher dabei war, dauerte rund eine Stunde, heißt es in den Medienberichten. Über Inhalte wurde nichts bekannt.

„Die Falschnachricht zu einem geheimen Dinner mit Putin ist "krank"“, schrieb Trump in der Nacht zum Mittwoch auf Twitter. Schließlich seien alle G20-Spitzen und deren Partner von Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeladen worden. „Selbst einem für 20 Spitzenpolitiker organisierten Abendessen in Deutschland wird als verdächtig dargestellt“, schimpfte Trump.

Diese Kritik ließ der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses im US-Repräsentantenhaus nicht gelten: Die Berichte über das zweite, bislang unbekannte Gespräch der beiden Präsidenten in Hamburg lasse „gleich mehrere Alarmglocken schrillen“, erklärte der Demokrat Eliot Engel. „Was wurde dort besprochen, das nicht während des ersten zweistündigen Treffens besprochen werden konnte? Warum waren keine anderen Regierungsvertreter - und nicht einmal ein (US-)Dolmetscher - zugegen? Und warum hat das Weiße Haus aus diesem Treffen ein Geheimnis gemacht?“ Trump sei den Amerikanern eine Erklärung schuldig.

Öffentlich gemacht wurde dieses zweite Gespräch laut „New York Times“ von Ian Bremmer, dem Präsidenten des New Yorker Politik-Beratungsunternehmens Eurasia Group. Er teilte seinen Kunden in einem Newsletter mit, die Unterhaltung habe etwa zur Hälfte des Abendessens begonnen. Die anwesenden Staats- und Regierungschefs seien „verwundert und erstaunt“ von dem angeregten Gespräch zwischen Trump und Putin gewesen, so Bremner zu der Zeitung.

Von RND/dpa/dk