Washington. Die geplante Mauer an der US-Grenze zu Mexiko, eines von Präsident Donald Trumps zentralen Versprechen im Wahlkampf, soll deutlich kürzer werden als bislang angekündigt. Statt der gesamten, rund 3200 Kilometer langen Grenze, solle die Mauer nur „irgendwas zwischen 700 und 900 Meilen“ (rund 1100 bis 1450 Kilometer) abdecken, sagte Trump einer Mitteilung des Weißen Hauses zufolge. Die Äußerungen seien an Bord der Air Force One auf dem Flug nach Frankreich gefallen, berichteten US-Medien.

Grund der Verkürzung sei, dass in vielen Bereichen natürliche Grenzen den Zweck der Mauer erfüllten. „Wir haben Berge. Und wir haben Flüsse, die brutal und böse sind.“ Außerdem gebe es Gegenden, „die so weit weg sind, dass dort keine Menschen rüberkommen“, wurde Trump wiedergegeben. Der Präsident preist die Vorzüge des Bollwerks. Es werde die Grenze sicherer machen und Leben retten.

