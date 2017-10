Berlin. Ist es ein Verrat an Luther – oder nur deutsche Ordnungsliebe? Der Pastor der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Martin Germer, fühlt sich jedenfalls berufen, einen Reformer zur Ordnung zu rufen. Der Philosoph und Islamwissenschaftler Abdel-Karim Ourghi hat am Wochenende „40 Thesen zur Reform des Islams“ an die Tür der salafistischen Dar-Assalam-Moschee in Berlin-Neukölln geheftet. Pfarrer Germer findet das unerhört – denn Ourghi habe nicht angefragt, ob das dem Imam der vom Verfassungsschutz beobachteten Moschee auch recht sei. Wenn bei ihm so etwas versucht würde, sagt der Kirchenmann, würde er von seinem Hausrecht Gebrauch machen.

Halleluja, Herr Hausmeister! Ob Martin Luther vor 500 Jahren in Wittenberg auch den Pedell gefragt hat?

„Der Koran kann interpretiert werden, man darf ihn nicht wortwörtlich nehmen“, sagt der in Freiburg lehrende Ourghi in seinen Thesen, die auch gerade als Buch erschienen sind. Oder: „Der nichtreformierte Islam ist keine Religion des Friedens.“ Er beschreibt einen Reformislam, der sich an den Ideen der Aufklärung und des Humanismus orientiert und Abschied nimmt von der „Religion der Angst“.

Dass diese Thesen in den über 2700 zumeist von „Import-Imamen“ geleiteten Moscheen im Land auch nur diskutiert wird, ist aber schwer vorstellbar. Deshalb hat Ourghi sie symbolisch an die Tür einer der reaktionärsten Moscheen Berlins geschlagen. Warum glaubt ein Pastor, die Fundamentalisten vor Aufklärung schützen zu müssen? Hätte ein gewisser Luther in Rom nachfragen sollen, ob er frei denken darf?

Necla Kelek ist Senatorin der Deutschen Nationalstiftung.

Von Necla Kelek