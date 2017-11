Herrmann will gegen Söder antreten

Der Machtkampf in der CSU ist neu entbrannt. Wie am Mittwochabend bekannt wurde, will sich der bayrische Innenminister als Nachfolger des amtierenden CSU-Chefs Horst Seehofer für die Landtagswahl 2018 bewerben. Ein direktes Duell gegen Bayern-Finanzminister Markus Söder zeichnet sich ab.