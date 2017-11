Jamaika geht in eine lange Nacht

Berlin. Wie verschiedene Medien berichteten, gehen CDU/CSU, FDP und die Grünen in der Nacht zu Freitag mit einem 61 Seiten langen Entwurf für ein Sondierungspapier in die entscheidende Phase der Verhandlungen. Über viele Punkte sind sich die Parteien noch nicht einig. Das Papier ist gespickt mit Formulierungen, die in eckige Klammern gesetzt sind.

Solidaritätszuschlag soll abgebaut werden

So liegen die Verhandler besonders in Bereichen wie Integration und Migration oder bei der Energie- und Klimapolitik noch weit auseinander. Gleiches gilt für die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und das Mietrecht. Über den Abbau des Solidaritätszuschlages in mehreren Schritten herrscht nach Medienberichten bereits Einigkeit. Wie und wann dieser Abbau genau umgesetzt wird, ist jedoch noch nicht beschlossen.

Von RND