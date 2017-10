John F. Kennedys letzte Akte

Washington. Wer ermordete John F. Kennedy? Auch 53 Jahre nach dem Attentat mag sich kaum jemand mit einer einfachen Antwort zufrieden geben. Zwei Drittel aller Amerikaner können sich bis heute nicht vorstellen, dass die Lichtgestalt des 20. Jahrhunderts von einem einfachen Verbrecher getötet wurde. Viele von ihnen setzen darauf, dass sich in den fast 3000 Akten, die nun endlich freigegeben werden, vielleicht doch noch Hinweise finden, die den Blick zurück in ein ganz anderes Licht setzen.

Manche Papiere bleiben vorerst unter Verschluss

Die Nation horcht auf, als Donald Trump per Twitter-Kurznachricht bekanntgibt, nun auch die letzten verbliebenen Papiere der Öffentlichkeit zu übergeben. Der Präsident, der sonst wie kaum ein anderer amerikanischer Politiker das Land spaltet, findet mit seiner Entscheidung eine überwältigende Zustimmung, einem der großen Geheimnisse der jüngsten US-Geschichte auf den Grund zu gehen.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2017

Am Mittwoch befeuerte Trump dann nochmal per Twitter das öffentliche Interesse: „Die lange erwartete Freigabe der JFK-Dokumente wird morgen stattfinden. So interessant!“ Doch ganz so schnell geht es dann eben doch nicht: Noch am Donnerstag wurde erbittert um einzelne Textpassagen gestritten, so dass von den verbliebenen 3100 Akten in der Nacht zum Freitag vorerst nur 2891 Papiere frei gegeben werden und für den Rest eine Überprüfungszeit von weiteren 180 Tagen gilt.

The long anticipated release of the #JFKFiles will take place tomorrow. So interesting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2017

Die CIA verlor die Spur des Attentäters

Für Aufsehen sorgen vor allem die Interventionen des Auslandsgeheimdienstes. Die CIA-Führung soll Ende September und Anfang Oktober mehrfach im Weißen Haus interveniert haben, um im letzten Moment die Veröffentlichung zu verhindern. Nachgeordnete Regierungsmitarbeiter raunen in Washington hinter vorgehaltener Hand über spätabendliche Anrufe und diskrete Treffen, die allesamt nur ein Ziel gehabt hätten: möglichst viele Akten zum Fall JFK weiterhin unter Verschluss zu halten.

Der Attentäter Lee Harvey Oswald vor seiner Befragung in Dallas. Quelle: AP

Mit Leidenschaft wird in den Bars und Cafes der US-Hauptstadt in dieser Woche vor allem über die Frage diskutiert, warum die CIA 1963 den späteren Attentäter Lee Harvey Oswald bei einer überaus verdächtigen Reise nach Mexiko überwachte, diese Spur aber nicht weiter verfolgte. Der Mann, der nur sieben Wochen später das spektakuläre Verbrechen begehen sollte, hatte sich in den Botschaften der Sowjetunion und Kubas offenbar vergeblich um ein Visum bemüht. Gab es eine Panne beim Geheimdienst? Oder wurden die Ermittlungen des Geheimdienstes gar von höherer Stelle unterbunden?

Trump nutzte den Kennedy-Mord für ein Wahlkampf-Manöver

Es sagt viel über die innere Verfasstheit Amerikas aus, dass noch immer in aller Ernsthaftigkeit über diese Fragen gestritten wird. Und es passt ins Bild, dass sich der heutige Präsident sogar höchstpersönlich an den kruden Verschwörungstheorien beteiligte, in dem er im Wahlkampf dem Vater seines damaligen Mitbewerbers Ted Cruz eine Nähe zu dem JFK-Attentäter unterstellte: „Was hatte er damals mit Oswald kurz vor dessen Tod zu besprechen? Direkt vor den Schüssen. Das ist fürchterlich“, orakelte Trump im Frühjahr 2016 gegenüber dem Sender Fox News.

Cruz bezeichnet diese Unterstellungen schlichtweg als Quatsch. Doch was hilft es in einer Atmosphäre, in der so vieles für möglich gehalten wird? Trumps konnte sich später bestätigt fühlen: Die jahrzehntelangen Verdächtigungen und Vermutungen einmal mehr zu befeuern, erhöhte die Aufmerksamkeit an seiner Person - und schadete seinem Konkurrenten. Verschwörungstheorien rund um den Präsidententod finden eben immer wieder dankbare Zuhörer.

Oliver Stone befeuerte die Debatte Anfang der 1990er

Es hilft offenbar nichts, dass jedes Detail in diesem Fall unzählige Male behandelt worden ist. Die Zweifel bleiben, obwohl der Ausschuss zur Untersuchung der Ermordung Kennedys, die sogenannte Warren Commission, 1964 erklärt hatte, Oswald sei ein Alleintäter gewesen. Auch eine weitere Untersuchung des Kongresses brachte 1979 keine Beweise für die Theorie, dass die CIA an dem Attentat beteiligt war.

Vielleicht wäre der Mythos längst verblasst, hätte nicht ausgerechnet einer der berühmtesten zeitgenössischen Regisseure und Oskarpreisträger die Verschwörungstheorien Anfang der neunziger Jahre geadelt. Mit seinem Film „John F. Kennedy - Tatort Dallas“ setzte Oliver Stone in den Vereinigten Staaten eine breite Debatte über die Hintergründe des Verbrechens in Gang. Da Stone eine Beteiligung des Staates andeutete, sah sich der Kongress 1992 gezwungen, ein eigenes Gesetzes zu verabschieden, das die vorzeitige Veröffentlichung von Millionen Dokumenten zu dem Fall ermöglichte, um das Vertrauen in polizeiliche Ermittlungen zurückzugewinnen. Nur für einige wenige Papiere wurde eine weitere 25-jährige Frist gesetzt, die am gestrigen Donnerstag endete.

Von Stefan Koch/RND