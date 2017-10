Hannover. Drei Wochen nach der Bundestagswahl wählt Niedersachsen am Sonntag einen neuen Landtag. Die regierende rot-grüne Koalition hatte wegen des Wechsels einer Grünen-Abgeordneten zu den Christdemokraten ihre knappe Mehrheit verloren. Planmäßig hätte die Wahl erst Anfang 2018 angestanden. Das wichtigste rund um die Landtagswahlen in Niedersachsen sowie Prognosen und Ergebnisse lesen Sie in unserem Liveticker:

