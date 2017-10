Parteichef Schulz wirbt für Lars Klingbeil

Berlin. Martin Schulz zeigte sich am Montag hocherfreut, dass Lars Klingbeil dem Wunsch des SPD-Parteichefs gefolgt ist und für das Amt des Generalsekretärs zur Verfügung steht. Beim SPD-Parteitag im Dezember soll der 39-Jährige gewählt werden. Schulz warb für Klingbeil als einen in der Digitalpolitik tief verankerten jungen Mann, der mit beiden Beinen im Leben stehe. „Wir brauchen künftig bessere Kommunikationsdisziplin nach außen“, kündigte der SPD-Parteichef mit Blick auf das bundesweite Umfragetief der Sozialdemokraten an. Klingbeil betraute er in dieser Hinsicht mit dem Generationswechsel in der Führung der SPD.

Der 39-Jährige, der seinen Wahlkreis Rotenburg I – Heidekreis bei der Bundestagswahl 2017 mit einem Erststimmenanteil von über 41 Prozent gewann, hat nach eigener Aussage Respekt, aber auch große Lust auf die Aufgabe, die sozialdemokratische Partei auf einen Erneuerungsprozess einzustellen. Es gelte, „die SPD für das digitale Zeitalter aufzustellen“, sagte Klingbeil am Montag im Willy-Brandt-Haus in Berlin.

Am Rande der Vorstellung Klingbeils als Generalsekretär dankte Martin Schulz dem scheidenden Hubertus Heil, der das Amt von 2005 bis 2009 sowie seit Juni 2017 inne hatte. Zugleich teilte Schulz mit, dass die SPD-Bundesgeschäftsführerin Juliane Seifert ihren Post aufgibt. Seifert kündigte am Montag bei Beratungen der SPD-Spitze ihren Rückzug an. „Nach den Vorkommnissen der vergangenen Woche sind für mich die Voraussetzungen nicht mehr gegeben, die ich brauche, um für die großen vor uns liegenden Aufgaben einen guten Beitrag leisten zu können“, sagte Seifert.

Von RND/krö