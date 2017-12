Polizei räumt Blockade mit Wasserwerfer

Hannover. Anlässlich des AfD-Bundesparteitags in Hannover haben mehrere hundert Demonstranten das Gelände rund um das Kongresszentrum in Hannover blockiert. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und setzte einen Wasserwerfer ein, um die Proteste aufzulösen. Bereits seit 7 Uhr am Samstagmorgen kam es zu mehreren Störaktionen im Bereich des Veranstaltungsorts. Da einige Delegierte Probleme hatten, zum Veranstaltungsort zu gelangen, begann der Parteitag mit rund einer Stunde Verspätung um 11 Uhr. Wie die „Hannoversche Allgemeine“ berichtet, seien mehreren Journalisten wegen „Kapazitätsproblemen“ die Akkreditierung entzogen worden.

Wichtigster Tagesordnungspunkt auf dem Programm des AfD-Parteitages ist die Neuwahl des Parteivorstandes, der aktuell von Jörg Meuthen geführt wird. Der Vorsitzende des Berliner Landesverbandes, Georg Pazderski bekräftigte kurz vor Beginn der Veranstaltung seine Absicht, für einen der beiden Spitzenposten zu kandidieren.

Meuthen leitet die Partei seit dem Austritt von Frauke Petry alleine. Der Europaparlamentarier unterhält gute Beziehungen zum rechtsnationalen Flügel um den Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke. Pazderski sind die Ideen von Höcke zu radikal. Er hatte im Bundesvorstand Anfang des Jahres für einen Antrag gestimmt, Höcke wegen einer umstrittenen Rede in Dresden aus der Partei auszuschließen. In dieser Rede hatte Höcke erklärt, die Deutschen bräuchten im Umgang mit der eigenen Geschichte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“.

Von HAZ/RND