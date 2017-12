Polizei startet Razzia gegen G-20-Randalierer

Hamburg. Seit 6 Uhr am Dienstagmorgen durchsuchen Beamte der Soko „Schwarzer Block“ Wohnungen in diversen Bundesländern. Die Durchsuchungen erfolgen im Zusammenhang mit den Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs im sogenannten „Rondenbarg-Komplex“.

Anfang Juli hatte es in Hamburg, wie hier im Schanzenviertel, schwere Krawalle während des G-20-Gipfels gegeben. Quelle: dpa

Um 12 Uhr wollen sich Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und der Leiter der Soko „Schwarzer Block“, Jan Hieber, im Rahmen einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium Hamburg bezüglich des Einsatzes an die Öffentlichkeit wenden.

Razzia in acht Bundesländern

In den durch­kämmten au­to­no­men Zen­tren und Wohn­häu­sern ver­mu­tet die Po­li­zei bun­des­weit ver­netz­te Hin­ter­män­ner der Ausschreitungen von Hamburg. Ein Sprecher sagte, Ziel sei es, weitere Beweise zu sichern. Es werden Wohnungen der linken Szene durchsucht - in Hamburg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Linke Stadtteilzentren, wie in Göttingen und Stuttgart, stehen im Fokus der Ermittler.

Während des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigen Industrie- und Schwellenländer Anfang Juli in Hamburg hatte es trotz des Einsatzes von mehr als 20.000 Polizisten schwere Krawalle gegeben. Randalierer lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, zündeten Autos an und plünderten Läden.

